Врачи Подмосковья рассказали, как движение сохраняет осанку и зрение

В Подмосковье с 6 по 12 апреля проходит Неделя продвижения здорового образа жизни, в рамках которой специалисты НИКИ детства напомнили о роли физической активности в профилактике нарушений осанки и зрения у детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Современные дети много времени проводят за гаджетами и уроками, что снижает мышечный тонус и может привести к нарушениям функций организма, проблемам с осанкой и зрением. Врачи подчеркивают, что регулярное движение необходимо для полноценного развития ребенка.

Ежедневные прогулки, активные игры на свежем воздухе и занятия в спортивных секциях укрепляют мышцы, кости и сердечно-сосудистую систему. При этом необязательно выбирать профессиональный спорт с высокими нагрузками — важны регулярность и удовольствие от процесса. Даже совместные прогулки с родителями считаются полезной физической активностью. Во время игр на улице взгляд ребенка естественно переключается с близких предметов на дальние, что служит тренировкой глазных мышц и помогает предотвратить развитие близорукости.

«Активность развивает не только мышцы, но и мозг ребенка. Движение стимулирует кровообращение и помогает ребенку лучше учиться, запоминать информацию и концентрироваться на задачах. Важно найти тот вид активности, который понравится именно вашему ребенку, чтобы он занимался с радостью», — отметила директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Специалисты также рекомендуют ограничивать экранное время и делать короткие разминки. Даже пятиминутные упражнения снижают риск сколиоза и помогают сохранить остроту зрения. Для родителей подготовлены памятки «Упражнения для профилактики нарушения осанки» и «Гимнастика для глаз», размещенные на сайте НИКИ детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.