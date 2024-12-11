Врачи Подмосковья прооперировали женщину с цистаденомой яичника

В гинекологическое отделение Балашихинского роддома поступила 43-летняя женщина с жалобами на тянущие боли в нижней части живота. Проведенная диагностика выявила цистаденому яичника — доброкачественное образование, представляющее собой полость с жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе лапароскопической операции мы удалили новообразование диаметром 10 сантиметров и объемом 700 мл жидкости. Цистаденомы могут достигать размеров 20 и более см. Проявляются болью в нижней части живота, нарушением менструального цикла. Могут долгое время протекать бессимптомно и перерождаться в злокачественные новообразования, поэтому подлежат удалению. У данной пациентки цистаденома была доброкачественной», — рассказала врач акушер-гинеколог Фарида Алиева.

В настоящее время женщина выписана и вернулась к привычной жизни.

Врачи в очередной раз напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. Если вы наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.