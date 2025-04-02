Врачи Подмосковья прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге

В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители ребенка с жалобами на наличие у 2-летнего ребенка добавочного пальца на стопе, который доставлял не только эстетический, но и физический дискомфорт при подборе и ношении обуви. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

После всех необходимых диагностических мероприятий врачами МОДКТОБ поставлен диагноз — полидактилия — наследственный врожденный порок развития большего количества пальцев на руках или ногах, в связи с чем было принято решение о плановом хирургическом лечении.

«Ребенку проведено реконструктивное оперативное лечение на стопе, удаление добавочного пальца. Благодаря хирургическому вмешательству, ребенку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупреждено развитие комплексов в старшем возрасте», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Владимирович Григорьев.

После восстановительного периода ребенок забудет о дискомфорте, патология не даст о себе знать позднее. На данный момент, ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, далее ему предстоит реабилитация с проведением физиотерапевтических процедур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.