Врачи Подмосковья призвали не откладывать проверку речи у детей

Врачи НИКИ детства в Подмосковье напомнили родителям о важности ранней диагностики задержки речи у малышей. Специалисты рекомендуют обращаться к врачам, если к двум годам ребенок не говорит простые слова и фразы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, к двум годам ребенок в норме использует около 50 слов и может строить простые фразы, например «дай пить» или «мама, иди». Если к двум с половиной годам речь не появилась и малыш не произносит даже слово «мама», это серьезный повод для консультации. Речь формируется при участии слуха, мозга и артикуляционного аппарата, и сбой на любом этапе требует помощи специалистов.

«Речь — это не просто умение произносить звуки, а сложнейший процесс, в котором задействованы слух, зрение, мозг и артикуляционный аппарат. Если мы видим задержку в два года, мы можем скорректировать ее гораздо быстрее и мягче, чем в пять лет, когда упущено время для формирования связей в коре головного мозга», — пояснила логопед отделения реабилитации НИКИ детства Светлана Просецкая.

Врачи советуют обращать внимание не только на активную речь, но и на понимание обращенной речи. Если ребенок выполняет простые просьбы, приносит игрушку и показывает предметы на картинках, это хороший признак. Однако отсутствие реакции на имя, слабый интерес к общению и понимание только жестов требуют незамедлительного визита к специалисту.

В НИКИ детства подчеркивают, что современные методики позволяют эффективно развивать речь при раннем обращении. Родителям рекомендуют не ждать «само пройдет», а при сомнениях пройти консультацию и при необходимости начать коррекционную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.