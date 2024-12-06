Врачи Подмосковья приняли участие в XVII конференции «Медицина и качество»

XVII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество — 2024» проходит в Москве с 5 по 6 декабря. Ежегодно этот форум становится открытой площадкой федерального уровня для обмена опытом и лучшими практиками в области управления качеством в здравоохранении, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Конференция объединяет медицинских работников и организаторов здравоохранения со всей России, знакомит с передовыми практиками управления качеством в здравоохранении. Здесь специалисты могут обменяться опытом и успешными наработками, внедренными в регионах. Мы тоже приняли участие в этом мероприятии, представив доклад на тему «Особенности системы менеджмента качества, когда пациент — ребенок». В своем выступлении мы поделились опытом внедрения системы контроля качества в санаторном отделении НИКИ детства. Все это направлено на то, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи для населения», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Научная программа конференции включает в себя сессии, дискуссии и круглые столы, посвященные актуальным вопросам совершенствования государственной политики в сфере обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности, цифровизации и информатизации здравоохранения, а также повышения уровня удовлетворённости граждан медицинской помощью.

«В этом году программа конференции вызывает особый интерес. Меня, в частности, привлекли секции, посвященные цифровизации и программам наставничества. Появились идеи о том, как можно усовершенствовать рабочие процессы, сделать их более удобными и качественными, как для пациентов, так и для сотрудников», — добавила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Вероника Чмырева.

В конференции принимают участие более тысячи специалистов со всех субъектов Российской Федерации, а также представители Беларуси, Узбекистана, Киргизии и Израиля. Организаторами конференции по традиции выступают министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.