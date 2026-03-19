Врачи Подмосковья представили в Москве опыт реабилитации после родов

Специалисты Наро-Фоминского перинатального центра выступили на Третьем конгрессе «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина» в Москве, где представили практику послеродовой реабилитации. Они рассказали о применении акушерских пессариев для профилактики осложнений после родов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая акушерским физиологическим отделением Екатерина Сысоева и врач акушер-гинеколог Кристина Мамаджанова приняли участие в конгрессе с международным участием, который прошел на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. В докладе «Эстетика послеродовой реабилитации» они представили опыт применения акушерских послеродовых пессариев в Наро-Фоминском перинатальном центре.

«Беременность и роды являются основной причиной дисфункции мышц тазового дна, поэтому в центре особое внимание уделяется профилактике этих осложнений», — отметила Екатерина Сысоева.

Она добавила, что при наличии показаний и по желанию женщины пессарии устанавливаются бесплатно в рамках полиса ОМС. По ее словам, это помогает предотвратить дискомфорт и снизить риск нарушений качества жизни.

«Ключевые преимущества применения пессариев — возможность избежать оперативного вмешательства и связанных с ним осложнений, а также простота использования», — подчеркнула Кристина Мамаджанова.

Она пояснила, что установка возможна в амбулаторных условиях без госпитализации и применения обезболивающих препаратов.

В центре используют пессарии доктора Шнейдермана из биологически инертного силикона. Их форма обеспечивает надежную фиксацию и комфорт, а стерилизация оксидом этилена гарантирует безопасность. Внедрение современных методик послеродового восстановления остается одним из приоритетов работы учреждения.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.