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Врачи Подмосковья примут участик в конференции о туберкулезе в Воронеже

В Воронеже 30 мая 2024 года состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Туберкулез как междисциплинарная болезнь». На данном мероприятии соберутся ведущие специалисты в области фтизиатрии из различных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин рассказал, что конференция станет площадкой для обмена опытом между врачами-фтизиатрами, эпидемиологами и организаторами здравоохранения.

По его словам, мероприятие поможет выработать новые подходы к снижению заболеваемости туберкулезом который примет активное участие.

Смородин выступит с докладом на тему «Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в противотуберкулезной службе Московской области».

Организаторами конференции стали: министерство здравоохранения Воронежской области, «Воронежский государственный Медицинский Университет им. Н. Н. Бурденко», а также ассоциация работников здравоохранения Воронежской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.