Врачи Подмосковья поучаствовали в крупной конференции травматологов-ортопедов

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В Санкт-Петербурге на прошлой неделе состоялись «Турнеровские чтения». «Турнеровские чтения» — ежегодная научно-практическая конференция с международным участием, посвященная актуальным вопросам травматологии и ортопедии детского возраста. На мероприятии присутствовали подмосковные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Специалисты МОДКТОБ стараются ежегодно принимать участие в конференции, организатором которой является крупнейший центр лечения врожденной и приобретенной патологии костно-мышечной системы у детей. Интересно послушать коллег, которые щедро делятся своими знаниями и опытом», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии — одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.