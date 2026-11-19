Врачи первичного звена Московской области с начала 2026 года поставили более 5,3 млн диагнозов с помощью цифрового ассистента AIDA на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Цифровой помощник AIDA анализирует данные электронной медицинской карты: жалобы пациента, историю болезни и результаты обследований. Сервис предлагает вероятные диагнозы и помогает врачам первичного звена принимать клинические решения.

«ИИ-ассистент AIDA формирует предположения по 95 социально значимым диагнозам. При этом окончательное решение, постановка диагноза и назначение лечения всегда остается за врачом. С начала года врачи в Подмосковье поставили с помощью ИИ более 5,3 млн диагнозов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Система проверяет данные медкарты в момент, когда врач формирует заключительный диагноз. Ассистент используется исключительно как дополнительный инструмент поддержки врачебных решений: специалист может воспользоваться подсказкой, но окончательное решение принимает самостоятельно.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.