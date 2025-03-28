Врачи Подмосковья обсудили повышение доступности медпомощи первичного звена

Накануне министерство здравоохранения Московской области провело стратегическую сессию с главными врачами медицинских организаций Московской области для повышения доступности записи к медицинским специалистам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы все понимаем, как важна доступность медицинской помощи именно в первичном звене. С главными врачами наших медорганизаций мы разбирали модели принятия управленческих решений в разных ситуациях при низкой доступности, чтобы в дальнейшем их исключить», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

По итогам сессии были выработаны критерии по развитию системы мониторинга ключевых показателей доступности медицинской помощи в амбулаторном звене учреждений Московской области, разобраны типовые решения проблем в работе, а также вопросы возможности использования ИИ в работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.