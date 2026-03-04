Врачи Подмосковья назвали признаки раннего созревания у девочек

Специалисты НИКИ детства рассказали о симптомах и причинах преждевременного полового развития у девочек в Подмосковье в рамках Недели ответственного отношения к беременности. Медики напомнили, что при появлении вторичных половых признаков до 8 лет необходимо обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи отмечают, что в норме половое созревание у девочек начинается в возрасте от 8 до 13 лет. Если вторичные половые признаки появляются раньше 8 лет, речь может идти о преждевременном половом развитии. К его проявлениям относятся увеличение молочных желез, появление волос на лобке и в подмышечных впадинах, ускоренный рост, изменение запаха тела и угревая сыпь. Наиболее очевидные признаки — развитие молочных желез и раннее начало менструаций.

«Родителям важно внимательно относиться к темпам развития ребенка. Раннее половое созревание — это не просто медицинская проблема, это риск для будущего репродуктивного здоровья. Такие девочки могут столкнуться с психологическими трудностями, а во взрослом возрасте — с проблемами зачатия и вынашивания беременности. Своевременное обращение к специалисту позволяет скорректировать ситуацию», — пояснила врач-акушер-гинеколог НИКИ детства Нарзуллаева Хилола.

Среди причин специалисты называют органические поражения центральной нервной системы, травмы и образования головного мозга, а также периферические изменения, при которых яичники начинают функционировать раньше срока. Влиять могут врожденные аномалии развития, генетические и хромосомные заболевания. Часто преждевременное половое развитие связано с нарушением гормонального баланса, при этом существенную роль играет наследственность и факторы окружающей среды.

При появлении тревожных признаков необходимо обратиться к детскому эндокринологу. Диагностика включает гормональные исследования, УЗИ органов малого таза, щитовидной железы и надпочечников, а при необходимости — МРТ головного мозга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.