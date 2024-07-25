Врачи Подмосковья напомнили о важности репелентов на природе

Бабезио — это инфекционное заболевание, которое также называют пироплазмоз, который передается с укусом клеща. Если вовремя не обратить внимание на симптомы бабезиоза — заболевание может перейти в хроническую форму, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После укуса клещом бактерия-возбудитель проникает в кровеносные сосуды, а затем и в клетки крови. Там бабезии начинают размножаться и приводят к их разрушению. По своему течению бабезиоз напоминает малярию. Его основные симптомы: температура до 40 градусов в течение недели-двух, озноб, слабость, нарушениями пищеварения и аппетита, боль в животе и головная боль, а также гемоглобинурии (моча фиолетового цвета)», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Диагностика заболевания осложняется низкой концентрацией возбудителя в крови. Для того, чтобы поставить диагноз врачи тщательно изучают историю пациента, особенно в эндемичных очагах: пригород, деревни, сельская местность.

«Лечится бабезиоз курсом антибиотиков, которые должен назначить врач. Если заболевание не лечить, то оно может привести к кровотечениям, нарушению функции почек, почечной недостаточности, отеку легких, а также разрыву селезенки. Возможен и летальный исход. Но опасна болезнь только для 1-2% населения со сниженным иммунитетом, врожденными иммунодефицитами и для пожилых людей. Люди с хорошей иммунной системой будут только носителями бабезиоза», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Бабезиоз — инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, слабостью, интоксикацией. Переносчиками инфекции являются клещи. В связи с этим врачи НИКИ детства напоминают о важности репелентов во время отдыха на природе.

Всю полезную информацию о детском здоровье, режиме дня, питании, а также памятки для родителей, алгоритмы оказания первой помощи при различных заболеваниях и видео-уроки от ведущих детских докторов можно найти на портале «Детство».

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.