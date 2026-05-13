Врачи Подмосковья напомнили о терапии при детской гипертонии

Неделя борьбы с артериальной гипертонией проходит с 11 по 17 мая в Подмосковье. Врачи НИКИ детства призвали родителей строго соблюдать назначенную терапию при повышенном давлении у детей и не отменять препараты без консультации специалиста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При диагнозе «артериальная гипертензия» у ребенка родители нередко сомневаются, стоит ли начинать медикаментозное лечение. Специалисты подчеркивают: терапия эффективна только при ежедневном и строгом соблюдении рекомендаций врача. Это заболевание не лечится короткими курсами «по требованию», а самовольная отмена препаратов может привести к резкому скачку давления и осложнениям для мозга и сердца.

«Самая большая ошибка родителей — прекращать давать лекарство сразу, как только цифры на тонометре стали нормальными. Это не значит, что болезнь ушла, это значит, что терапия работает. Как только мы бросаем лечение без команды врача, все достигнутые результаты обнуляются. Только дисциплинированный подход и доверие специалисту помогут нам защитить сердце ребенка от осложнений», — подчеркнула врач-детский кардиолог НИКИ детства Екатерина Варламова.

Врачи также отмечают, что приверженность лечению включает изменение образа жизни всей семьи. Ребенку проще соблюдать рекомендации по питанию и физической активности, если родители поддерживают его личным примером. Подбор схемы терапии может занять время, однако ее цель — улучшить качество жизни и снизить риск сердечно-сосудистых осложнений в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.