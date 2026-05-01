Врачи Подмосковья напомнили о безопасности детей на самокатах

С открытием сезона активного отдыха на улицах региона увеличилось количество электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. По данным врачей НИКИ детства, в этот период традиционно растет число обращений в травмпункты. Среди типичных травм — ссадины и ушибы, сложные переломы конечностей, челюстно-лицевые повреждения и черепно-мозговые травмы.

«Шлем должен быть подобран точно по размеру и плотно зафиксирован, так как именно он является единственной защитой от необратимых повреждений головного мозга при случайном падении. Не менее важна и правильная обувь: она должна плотно прилегать к стопе, иметь нескользящую подошву и закрытый носок. Не рекомендуется кататься в шлепках или сандалиях без задников, так как это значительно увеличивает риск потери контроля над самокатом и травматизации пальцев ног», — подчеркнул врач-травматолог-ортопед НИКИ детства Денис Антонов.

Специалисты также напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения. Пешеходный переход необходимо пересекать пешком, ведя самокат рядом. Детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть на электросамокатах. Перед каждой прогулкой родителям рекомендуют проверять исправность тормозов, надежность крепления руля и отсутствие люфтов.

Подробная памятка «Травматизм при катании на электросамокате условиях городской местности» доступна по ссылке: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/media/files/Травматизм_при_катании_на_самокате_док_20251003.pdf

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.