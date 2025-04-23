Врачи Подмосковья извлекли из почки мужчины кусок металла

Около года назад 35-летний житель Подмосковья получил травму, в результате которой кусок металла размером 1 см попал в брюшную полость, прошел через печень и попал в паренхиму почки — совокупность крошечных нефронов. Именно они фильтруют кровь и выводят ненужные вещества из организма. Извлечение осколка было сопряжено с большими рисками. Чтобы сохранить орган, врачи провели дополнительные обследования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По данным компьютерной томографии мы зафиксировали осколок в верхней части правой почки. Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к серьезному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки, причем лапароскопическим методом, и извлекли осколок. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Главное — у нас получилось сохранить орган», — сказал заведующий урологическим отделением Селим Везирханов.

Пациента выписали на амбулаторное наблюдение на шестые сутки с хорошим самочувствием. К этому моменту сохраненная почка по результатам КТ с контрастированием функционировала хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.