Врачи Подмосковья избавили от боли девочку с ревматоидным артритом

Из городского округа Истра в НИКИ детства привезли 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Самостоятельно она не ходила из-за сильной боли в стопах, коленях и тазобедренных суставах, у девочки болели руки, плечи, шея, челюстно-височные суставы. Кисти рук отекли. Подросток не могла дойти даже до туалета — родители носили ее на руках, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С детства девочка занималась танцами, первые боли появились еще в 2022 году, но тогда никто не заподозрил ревматическую патологию, спасали обезболивающие. Со временем боли усиливались. Два года спустя во время соревнований ребенок почувствовал сильную боль в суставах, спине и стопах. Девочка не могла ходить, но и тогда ребенка не направили к специалисту.

К ревматологу девочка попала только в феврале этого года в крайне тяжелом состоянии, похудев на 8 кг. Осмотрев ребенка, ревматолог по месту жительства связался с отделением ревматологии НИКИ детства и уже через три дня подростка госпитализировали в институт.

«Состояние при поступлении было тяжелое за счет генерализованного суставного синдрома, длительной утренней скованности в течение 5-6 часов. При осмотре девочка не могла поднять руки, сжать пальцы в кулак, были ограничены плечевые, локтевые суставы, тазобедренные, выраженная боль в спине, шейном, отделе позвоночника. Не могла глотать твердую пищу из-за боли в челюстно-височных суставах, практически не могла ходить и сама себя обслуживать. Ночью кричала от боли, не могла переворачиваться из-за боли в спине. Также не могла долго сидеть, стоять и находиться в одном положении», — рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства, к. м. н. Ольга Ломакина.

За первые два дня госпитализации ребенку провели все необходимые инструментальные обследование: гастроскопию, колоноскопию, компьютерную томографию пораженных суставов грудной клетки, МРТ. Также взяты специфические аутоиммунные анализы. На основании их ребенку был установлен диагноз ювенильный ревматоидный артрит серопозитивный высокой степени активности.

Консилиумом врачей с участием главного ревматолога Московской области, д. м. н. Владислава Севастьянова было принято решение о назначении генно-инженерной биологической терапии. В тот же день после начала лечения девочка уже спала без боли. Проснулась с улыбкой, свободно пошла и могла полностью себя обслуживать.

Сегодня ревматологи НИКИ детства продолжают терапию и динамическое наблюдение пациентки. Вскоре ребенок сможет вернуться домой и вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.