Врачи Подмосковья дали советы по детскому пикнику весной

Специалисты НИКИ детства рассказали, как организовать безопасный выезд на природу с детьми в Подмосковье и правильно включать шашлык в рацион. Врачи напомнили о нормах порций, правилах приготовления мяса и мерах защиты от клещей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением теплой погоды семьи чаще выбираются на природу. Врачи отмечают, что шашлык может быть слишком тяжелой пищей для детского организма, поэтому к его выбору и приготовлению нужно подходить внимательно.

Для детей подходят нежирные сорта мяса — курица, индейка, кролик или телятина. Лучше использовать продукт, который уже есть в рационе ребенка и не вызывает аллергии. Для маринада не рекомендуются уксус, майонез, алкоголь и острые специи. Мясо можно замариновать в кефире, минеральной воде, лимонном соке или с добавлением сушеных трав.

«Шашлык — это блюдо не для ежедневного рациона: давать его стоит не чаще одного раза в одну-две недели. Шашлык можно предлагать детям не ранее 2–3 лет», — рассказала врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.

Она уточнила, что малышам достаточно 1–2 небольших кусочков курицы или индейки. Детям 3–5 лет порция не должна превышать объема двух детских кулачков, школьникам 6–10 лет — 50–60 граммов нежирного мяса, подросткам старше 10–12 лет — до 70–90 граммов при отсутствии проблем с пищеварением.

Мясо необходимо полностью прожаривать, не допуская обугливания. Подгоревшую корочку следует срезать, так как в ней содержатся канцерогены. Также не стоит использовать химические жидкости для розжига — их пары могут впитываться в продукты. Во время активных игр ребенку важно пить достаточно воды.

Врачи напоминают и о безопасности: детей нельзя оставлять одних у огня, расстояние до мангала должно быть не менее двух метров. В период активности клещей рекомендуется надевать светлую однотонную одежду, заправлять кофту в штаны, а штанины — в носки, использовать репелленты и после возвращения домой тщательно осматривать ребенка.

