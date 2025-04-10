Врачи ожогового отделения МОЦОМД спасли подростка, получившего мощнейший удар током

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь 16-летнему юноше. Во время опасной поездки на поезде он коснулся высоковольтного провода и получил мощнейший удар током. Пострадавшего госпитализировали с контузией и ожогами. Врачи ожогового отделения МОЦОМД незамедлительно приступили к стабилизации состояния пациента, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первоочередной нашей задачей стало восстановление водно-электролитного баланса и поддержание функции жизненно важных органов. Интенсивная инфузионная терапия, мониторинг гемодинамических показателей и респираторная поддержка были необходимы для лечения шока и гипоксии», — рассказал заведующий ожоговым отделением МОЦОМД Андрей Веселов.

Затем последовала серия хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Специалисты использовали самые современные методы лечения, включая остеонекрэктомию — удаление омертвевших участков кости, а также аутодермопластику — пересадку кожи с неповрежденных участков тела. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах.

После интенсивного лечения состояние пациента стабилизировалось, и спустя 8 месяцев он был выписан из стационара. В дальнейшем ему предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни. Врачи напоминают, что «зацепинг» — крайне опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжелым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.