Врачи онкодиспансера Подмосковья поучаствовали в конференции по детской гематологии

Современная медицина не стоит на месте, и одним из наиболее значимых направлений ее развития является кооперирование усилий специалистов для достижения прорывных результатов. Конференция, посвященная кооперированным исследованиям в области детской гематологии, стала ярким примером такого подхода. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты из различных медицинских учреждений, включая специалистов онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Специалисты Московского областного онкологического диспансера активно участвуют в таких инициативах, входят в мультицентровую группу по миелобластному лейкозу, понимая важность совместной работы с другими центрами для достижения лучших результатов в лечении маленьких пациентов. На конференции мы представили свои последние исследования и поделились опытом в применении новых подходов в лечении», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Перспективы кооперированных исследований внушают оптимизм: благодаря объединению усилий удается быстрее внедрять инновационные методы лечения и улучшать качество жизни пациентов.

Специалисты уверены, что такие инициативы будут способствовать дальнейшему развитию детской гематологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.