Врачи Одинцовской больницы заменили тазобедренный сустав 91-летней пациентке

Травматологи Одинцовской областной больницы провели эндопротезирование правого тазобедренного сустава 91-летней пациентке. Уже на второй день после операции она начала ходить с костылями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врач — травматолог-ортопед Артем Налбандян совместно с хирургической бригадой Одинцовской областной больницы выполнил 91-летней пациентке высокотехнологичное однополюсное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Отделением травматологии и ортопедии руководит травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент Тимофей Скипенко.

«У пациентов 90+ крайне высок риск застойных явлений — пневмонии, тромбозов — при длительном лежании. Задача — максимально быстро поднять человека на ноги», — отметили специалисты больницы.

Стабильная фиксация протеза позволила разрешить пациентке полную нагрузку на прооперированную конечность. Уже на второй день она начала активно двигаться по палате и ходить с помощью костылей.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Реабилитацию она продолжит дома. Современная хирургия, опыт врачей и ранняя активизация помогают пациентам старшего возраста возвращаться к движению и самостоятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.