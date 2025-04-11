Врачи НИКИ рассказали о космических технологиях, помогающих в реабилитации детей

12 апреля в России празднуют День космонавтики, а во всем мире — международный день полета человека в космос. Многие медицинские технологии, изначально разработанные для космонавтов, теперь успешно применяются в лечении и реабилитации обычных пациентов, в том числе детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наш Институт применяет уникальные космические разработки для восстановления здоровья маленьких пациентов. Например, мы используем лечебный костюм «Регент», который помогает в реабилитации после тяжелых заболеваний. Этот костюм был создан на основе нагрузочного костюма «Пингвин» разработанного для космонавтов. Костюм «Пингвин» помогал космонавтам в условиях невесомости имитировать земную нагрузку на тело, что снижало негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат. Первые испытания этого костюма в космосе прошли в 1971 году. Позднее «Пингвин» был модифицирован для медицинских целей, и теперь с его помощью мы восстанавливаем двигательные функции у детей», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На основе космического аппарата «Пион» был создан медицинский прибор — имитатор опорной подошвенной нагрузки «Корвит». Он помогает восстанавливать навыки ходьбы, нормализует мышечный тонус и правильное положение ног. Кроме того, «Корвит» способствует профилактике венозной недостаточности и проблем, связанных с длительным нахождением в лежачем положении.

«Также стоит упомянуть еще одну космическую разработку, которая нашла применение в медицине — инфракрасные термометры. Изначально они использовались для измерения температуры звёзд. Вскоре учёные поняли, что это устройство может быть полезно и в медицине. Инфракрасные термометры более удобны в использовании по сравнению с ртутными градусниками, особенно когда нужно быстро измерить температуру маленькому пациенту», — добавила заведующая отделением медицинской реабилитации, врач-невролог Марина Шведова.

Применение космических технологий в медицине открывает новые возможности для лечения и реабилитации пациентов. Эти разработки помогают улучшить качество жизни людей и способствуют быстрому восстановлению после заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.