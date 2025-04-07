Врачи НИКИ детства выступили на конференции, посвященной первичным иммунодефицитам

VIII научно-практическая конференция с международным участием «Первичные иммунодефициты: иммунология без границ» прошла с 3 по 5 апреля на базе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. НИКИ детства на конференции представила заместитель директора по научной работе, д. м. н., профессор Елена Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Специалист представила доклад «Фенотип «бронхоэктазы»: в поисках истинного диагноза».

«Дифференциальный диагноз между орфанными заболеваниями является трудной задачей для врача. Зачастую симптоматика муковисцидоза, первичной цилиарной дискинезии и первичного иммунодефицита схожа. Это может затруднять диагностику. Выполняя молекулярно-генетическое исследование, исключив муковисцидоз, специалисты думают, что столкнулись с первичной цилиарной дискинезией, но это первичный иммунодефицит. Поэтому крайне важно междисциплинарное сотрудничество и взаимодействие с иммунологами для более точной постановки диагноза», — отметила Елена Кондратьева.

Конференция стала площадкой для обмена опытом и знаниями в области диагностики и лечения первичных иммунодефицитов (ПИД) и аутовоспалительных заболеваний у детей и взрослых, включая вопросы расширенного неонатальный скрининга на ПИД, трансплантации гематопоэтических стволовых клеток и таргетной терапии.

Ряд докладов был посвящен неинфекционным проявлениям ПИД, актуальным для различных медицинских специальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.