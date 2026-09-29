Врачи НИКИ детства в Подмосковье предупредили об аритмии у детей

Врачи НИКИ детства ко Всемирному дню сердца 29 сентября рассказали родителям в Подмосковье, как распознать нарушения сердечного ритма у детей и почему при обмороках нельзя откладывать обследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Нарушение сердечного ритма у ребенка может проявляться слишком частым или редким сердцебиением, паузами и перебоями. Его причинами бывают врожденные особенности проводящей системы сердца, перенесенные инфекции, гормональная перестройка в подростковом возрасте и дисбаланс вегетативной нервной системы.

Ребенок может жаловаться на внезапное учащение сердцебиения или ощущение, что сердце замирает. Среди других симптомов — слабость, внезапный страх и потеря сознания. Обморок требует незамедлительного обследования у кардиолога: за ним могут скрываться пароксизмальная тахикардия с приступами сердцебиения до 140–220 ударов в минуту или синдром удлиненного интервала QT, который грозит внезапными сбоями ритма.

«Приступы нарушения ритма у детей часто возникают спонтанно, например, во сне или во время эмоционального стресса на уроках. Когда ребенок приходит на обычный прием к врачу, его пульс и ЭКГ могут быть абсолютно идеальными. Чтобы зафиксировать скрытый сбой, мы используем суточное холтеровское мониторирование», — пояснила детский кардиолог НИКИ детства Анастасия Адамсон.

Портативный прибор непрерывно записывает работу сердца в течение 24 часов и помогает определить характер аритмии, частоту приступов и их связь с нагрузками. Если ребенок жалуется на сильное сердцебиение или замирание сердца, у него темнеет в глазах либо он теряет сознание, визит к детскому кардиологу откладывать нельзя.

О влиянии витаминов на сердечно-сосудистую систему можно прочитать в брошюре на портале «Здоровье. Детство»: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/library/vliyanie_vitaminov_na_serdechnososudistuyu_sistemu

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.