Врачи НИКИ детства с визитом посетили центр радиационной медицины Беларуси

Сотрудники Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) рассказали о своем визите в Белорусский республиканский научно-практический центр радиационной медицины. Это событие стало шагом для начала сотрудничества между двумя учреждениями. Визит состоялся в рамках II форума «5П детская медицина в Гомеле», который собрал специалистов и экспертов из разных уголков России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В ходе встречи специалисты НИКИ детства ознакомились с возможностями центра и обсудили перспективные направления взаимодействия.

«Мы с большим удовольствием приняли приглашение и провели конструктивные переговоры с ведущими специалистами республиканского центра радиационной медицины Беларуси. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в области детской аллергологии, иммунологии, эндокринологии и диагностики», — отметила главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Московской области и руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Особое внимание будет уделено направлению детской иммунологии и эндокринологии, что подчеркивает значимость этих областей в контексте современного здравоохранения. Ожидается, что совместные усилия в этих сферах помогут улучшить качество медицинской помощи детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.