Врачи НИКИ детства рассказали о возможных рисках во время авиаперелетов с детьми

Путешествия с маленькими детьми на самолете могут стать серьезным испытанием для родителей, но это не повод отказываться от поездок вовсе. Важно хорошо подготовиться ко всем возможным рискам, считают врачи Научно-исследовательского клинического института детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Врач проверит состояние здоровья ребенка, определит, нужно ли сдать анализы, сверит прививочный календарь и при необходимости назначит дополнительную вакцинацию. Нужно помнить, что иммунная система малышей еще недостаточно сильная, поэтому существует риск, что в самолете ребенок может заразиться вирусом от больного пассажира через замкнутую систему воздухообмена. Чтобы снизить вероятность заболевания, важно сохранять слизистую носа влажной. Для этого можно взять с собой спрей на основе физраствора. Кроме того, свободное дыхание поможет ребенку избежать неприятных ощущений при взлете и посадке, когда возрастает давление на ушные пазухи», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Резкая смена климата может стать стрессом для организма ребенка, особенно если разница температур значительная. Это может вызвать ухудшение самочувствия. Поэтому рекомендуется планировать поездки с похожими погодными условиями, следить за тем, чтобы ребенок достаточно пил, особенно в жарком климате, защищать кожу детей от солнца и избегать перегрева.

«Пересечение нескольких часовых поясов также может привести к джетлагу у детей. Его симптомы: нарушение сна, аппетита и общего самочувствия. Чтобы помочь ребенку легче перенести смену часового пояса, можно начать постепенно менять режим дня за несколько дней до поездки, по возможности планировать перелеты в дневное время, чтобы ребенок мог отдохнуть во время полета. Для комфортного перелета, особенно ночного, не забудьте взять с собой любимые игрушки и плед для ребенка, еду и питье по возрасту», — добавила врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина.

Новая страна и незнакомая еда могут быть причиной расстройств ЖКТ. На адаптацию организма обычно уходит от 3 до 7 дней. Пейте бутилированную воду, мойте фрукты и овощи. Не забудьте собрать с собой аптечку в путешествие. Памятка для родителей о том, что необходимо взять с собой в поездку, размещена на портале «Детство»: Аптечка в дорогу. Там же в разделе «Первая помощь» Первая помощь вы найдете способы оказания помощи в различных экстренных ситуациях. Путешествия с детьми могут быть волнительны, но они дарят теплые воспоминания на всю жизнь и укрепляют семью. Планируйте поездки с учетом рекомендаций педиатров и каждый новый день в путешествии станет приятным и незабываемым для вас и вашего ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.