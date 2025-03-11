Врачи НИКИ детства рассказали о современных методах лечения гепатита С у детей

С 10 по 16 марта в России проходит неделя по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Сегодня в мире более 13 млн детей в возрасте 1-15 лет инфицированы этим вирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Особенность гепатита С заключается в том, что вирус передается только через кровь. Например, это может произойти во время медицинских или косметологических процедур, которые связаны с повреждением кожи или слизистых оболочек — таких как перманентный макияж, пирсинг, маникюр или татуировки. Также возможно перинатальное заражение — от матери к ребенку. Вероятность передачи вируса в быту или половым путем очень низкая — всего 1,5-2%», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Гепатит С представляет серьезную опасность, поскольку способен десятилетиями никак не проявляться. Из-за этого его прозвали «ласковым убийцей». Зачастую вирус обнаруживают уже на поздних стадиях, когда развиваются цирроз или рак печени.

«Несмотря на то, что вакцины против гепатита С пока не существует, болезнь можно полностью вылечить. Юные жители Подмосковья, начиная с 3 лет, могут получить терапию в специализированном центре лечения детей с гепатитом С НИКИ детства. Сейчас на учете в центре наблюдаются 69 детей с этим заболеванием. За прошлый год были вылечены 27 пациентов. Современная терапия прямого противовирусного действия, которая дает 100% излечение, предоставляется индивидуально для каждого пациента бесплатно за счет Фонда «Круг добра». На протяжении всего курса лечения (2-3 месяца), пациентов сопровождает мультидисциплинарная команда врачей: педиатр, инфекционист, иммунолог, гастроэнтеролог», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Если раньше лечение состояло из нескольких курсов уколов, было долгим и имело многочисленные побочные действия, то современная терапия — это удобные в применении таблетки и гранулы. Почти не имеет побочного действия, проводится коротким курсом и подходит для любого генотипа вируса гепатита С.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.