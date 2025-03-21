Врачи НИКИ детства рассказали о методиках работы с детьми с синдромом Дауна

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Это генетическая аномалия, при которой появляется лишняя хромосома. Она приводит к ряду нарушений здоровья, включая отставание в развитии и позднее начало речи. Врачи НИКИ детства рассказали о методиках работы с детьми, у которых диагностирован синдром Дауна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Одним из характерных признаков синдрома Дауна является пониженная чувствительность своего тела. Дети с этим диагнозом плохо владеют суставами и мышцами, у них слабая моторика. Это влияет на развитие речи и нарушает все ее аспекты. Кроме того, у таких детей снижено понимание речи, поэтому сразу приступать к обучению говорению невозможно. Работу с детьми с синдромом Дауна специалисты начинают с развития суставных и мышечных чувств», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Важно помнить, что у таких детей снижена ментальная составляющая, поэтому процесс усвоения информации идет медленнее, чем у сверстников. Поэтому в НИКИ детства параллельно с развитием речи уделяют внимание и улучшению слухового восприятия. Логопеды учат детей распознавать звуки, определять их начало и конец, различать звуковые характеристики и ритмические рисунки.

«Родителям не стоит заставлять своих детей повторять слова механически, чтобы избежать развития эхолалии — неконтролируемого автоматического повторения слов. Вместо этого важно работать над пониманием причинно-следственных связей, говорить меньше и выдерживать паузы, использовать альтернативные способы коммуникации. Маленьким детям специалисты обучают простым бытовым жестам и дают много визуальных подсказок», — добавила главный внештатный логопед Московской области Светлана Просецкая.

В НИКИ детства помощь детям с синдромом Дауна строится на трех основных направлениях: восприятие, понимание речи и говорение. Каждый год более 15 детей с синдромом Дауна получают помощь в НИКИ детства. Их сопровождает мультидисциплинарная команда специалистов, в которую входят логопеды, нейропсихологи, игротерапевты, врачи лечебной физкультуры, а также АВА-терапевты, Войта и Бобат-специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.