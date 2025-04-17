Врачи НИКИ детства рассказали, как уберечь детей от травм во время велосезона

С приходом тепла дети все чаще выбирают велосипеды и самокаты для прогулок. Врачи научно-исследовательского клинического института детства поделились рекомендациями, как уберечь юных велосипедистов и водителей самокатов от травм. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Движение на самокате или велосипеде без средств защиты может привести к серьезным последствиям. При падении на высокой скорости возможны переломы костей, разрыв селезенки, сотрясение мозга. Чтобы обезопасить ребёнка, необходимо всегда надевать шлем и специальную экипировку при езде на велосипеде, самокате или роликах. Шлем снижает риск травм головы на 85%, включая как легкие, так и тяжелые черепно-мозговые повреждения», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Родители должны проявлять настойчивость в вопросах безопасности и следить за тем, чтобы у ребенка были средства защиты при катании на велосипеде или самокате.

«Чтобы уменьшить вероятность падений и травм, важно научить ребенка правильно маневрировать и группироваться при падении. Для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. И не в коем случае не тормозить ногами во избежание травм, а для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз», — добавила врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова.

Когда ребенок падает, родителям нужно оставаться спокойными, поскольку дети чутко реагируют на их эмоции. После падения ребенка следует оценить его состояние и либо обратиться в травмпункт, либо вызвать скорую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.