Врачи НИКИ детства рассказали, как сохранить здоровье почек

13 марта отмечается Всемирный день почки. Эти парные органы выполняют множество функций, включая фильтрацию крови и удаление отходов из организма. Заболевания почек у детей могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно знать, как их предотвратить. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Среди всех функций почек особенно важны две: выведение продуктов жизнедеятельности, а также регуляция водно-солевого и ионного баланса. Работа их происходит незаметно для человека, однако из-за разных инфекций и болезней почки могут дать сбой, что нередко приводит к опасным последствиям. Чаще всего приходится сталкиваться с такими проблемами, как инфекции мочевых путей, заболевания мочевого пузыря, а также различные пороки развития почек и мочевыводящей системы», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для профилактики проблем с почками важно придерживаться нескольких правил. Первое — поддерживать оптимальный водный баланс в организме, употребляя достаточное количество жидкости каждый день. Это способствует поддержанию необходимого объема крови и концентрации в ней различных веществ. Для детей суточное количество воды рассчитывается исходя из 30–35 мл на килограмм массы тела. Также важны регулярные умеренные физические нагрузки, которые способствуют улучшению кровообращения в почках, что положительно влияет на их работу. А здоровое и сбалансированное питание помогает поддерживать оптимальный уровень минералов и витаминов, необходимых для нормального функционирования почек.

«Очень важно не допускать возникновения инфекций мочевыводящих путей. Если ребенок часто сдерживает позывы и не ходит в туалет вовремя, это может стать причиной инфекций. Поэтому необходимо учить ребенка посещать туалет сразу при появлении первых позывов», — добавил врач-нефролог НИКИ детства Дмитрий Мухин.

При появлении таких симптомов, как отеки, слабость, изменение цвета и количества мочи, изменений в анализах мочи (появление белка, эритроцитов), повышение креатинина или азотистых веществ в биохимическом анализе крови, изменение размеров почек или структурные изменения на УЗИ — необходимо обратиться за консультацией к нефрологу для своевременной диагностики и подбора лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.