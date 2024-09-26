Врачи НИКИ детства рассказали, как распознать у ребенка пневмонию

Одно из самых опасных заболеваний легких у детей — это пневмония. Заболеть пневмонией ребенок может в любое время года. Она особенно опасна для малышей до 5 лет, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Пневмония — это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии. Главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля», — перечислила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Очень важно, чтобы родители помнили про так называемые «Красные флаги» при пневмонии.

«Если у ребенка повышается температура тела в течение 3-5 дней, плохо снижается при приеме жаропонижающих, у ребенка слабость, он пассивен, не играет в игры, капризный, много спит, отказывается от еды. Если вы наблюдаете одышку, частое и шумное дыхание, а попытки сделать глубокий вдох заканчиваются кашлем, при этом кашель может быть, как с отхождением мокроты, так и сухой — нужно срочно обратиться к врачу. И уже врач-педиатр после осмотра примет решение о необходимости дополнительного обследования, а также назначит необходимое лечение», — добавил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский.

Пренебрегать врачебными рекомендациями при пневмонии крайне опасно. «Самодеятельность» неприемлема. Лечение необходимо получать строго по назначению врача, даже если ребенок уже чувствует себя хорошо. Важно часто поить. Также необходимо регулярно проветривать помещение, сохранять чистоту, соблюдать физический и психоэмоциональный покой ребенка во время болезни.

Кроме того, важна профилактика пневмонии. К ней относится вакцинация, а также здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, в том числе закаливание, соблюдение правил личной гигиены, режима дня и, конечно, отказ от вредных привычек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.