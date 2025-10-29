Врачи НИКИ детства рассказали, как подготовить ребенка к УЗИ

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики — профессиональный праздник тех, кто помогает «увидеть» здоровье изнутри без единого разреза. В НИКИ детства ультразвуковое исследование — неотъемлемая часть диагностики, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«УЗИ — это не просто техническая процедура, а важнейший элемент бережной и точной диагностики в детской медицине», — подчеркивает Нисо Джумаевна Одинаева, директор НИКИ детства.

Исследование органов брюшной полости проводится строго натощак. У детей младшего возраста интервал без еды должен составлять не менее 4 часов. За 1–2 дня до УЗИ брюшной полости из рациона стоит исключить продукты, усиливающие газообразование: свежие овощи и фрукты, бобовые, молоко, молочные продукты, хлеб, сладости и газированные напитки.

При УЗИ органов малого таза у девочек также важно наполнить мочевой пузырь:

до 9 лет — 1–2 стакана жидкости,

старше 9 лет — до 1,5 литров.

Мочиться до исследования нельзя.

УЗИ головного мозга (через родничок), тазобедренных суставов, сердца и лимфоузлов не требуют специальной подготовки — главное, чтобы малыш мог спокойно полежать во время сканирования.

«Для качественного УЗИ почек и мочевыводящих путей ребенку необходимо иметь наполненный мочевой пузырь. Только при наполненном мочевом пузыре можно полноценно оценить как верхние, так и нижние отделы системы», — сказал заведующий отделением диагностики НИКИ детства Рязанов Михаил Валерьевич.

Пройти УЗИ в НИКИ детства можно по направлению специалистов института НИКИ детства. Исключение составляют УЗИ сердца и УЗИ сосудов шеи — на эти исследования направление может выдать врач по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.