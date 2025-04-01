Врачи НИКИ детства рассказали, как определить скарлатину у ребенка

В ряде округов Подмосковья отмечается заболеваемость скарлатиной. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое стрептококком группы А. Скарлатина может привести к серьезным осложнениям при несвоевременном лечении. Врачи НИКИ детства рассказали по каким симптомам определить скарлатину у ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Заражение скарлатиной происходит воздушно-капельным путем при разговоре, через предметы обихода, общие игрушки. Начало заболевания острое, ребенок чувствует слабость, озноб, подъем температуры до 39 градусов. В горле можно увидеть отечные миндалины, мелкую сыпь и так называемый «малиновый язык», когда слизистая языка становится ярко красной и при этом выступают вкусовые сосочки. Щеки также становятся ярко красного цвета, а носогубный треугольник бледным. На теле появляется мелкоточечная сыпь», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Через две недели может наблюдаться шелушение кожи. После заболевания формируется стойкий иммунитет, поэтому обычно дети болеют скарлатиной лишь раз в жизни. Случаи повторного инфицированиявстречаются редко и связаны с нарушениями в работе иммунной системы.

«Для профилактики заражения инфекцией нужно соблюдать меры предосторожности: избегать контактов с больными, следить за личной гигиеной, мыть руки, проводить влажную уборку помещения, в котором находится ребенок, проветривать. Кроме того важно своевременно лечить все хронические заболевания: отиты, синуситы, тонзиллиты и др. И конечно, сбалансированное и достаточное питание, активный образ жизни», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

При лечении скарлатины обязательно применяется антибактериальная терапия. Своевременная диагностика и лечение скарлатины помогут избежать возможных осложнений и быстрее вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.