Врачи НИКИ детства рассказали, как обезопасить себя и ребенка от укуса клеща

Сезон активности клещей в Московской области в этом году начался раньше обычного. О том, как обезопасить себя и своих близких во время прогулок в парках и лесах, рассказали специалисты научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Клещи — это паразиты, которые активизируются при повышении температуры воздуха. Обычно сезон их активности начинается, когда среднесуточная температура достигает 5-7 градусов выше нуля. Из-за теплой погоды клещи начали проявлять активность раньше обычного, что повышает вероятность их присасывания и распространения опасных болезней, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и анаплазмоз», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Для защиты ребенка от присасывания клеща, рекомендуется надевать на него одежду с длинными рукавами, головной убор. Также следует заправлять брюки в носки или обувь, чтобы снизить риск попадания клещей на кожу.

«Чтобы избежать присасывания клеща, старайтесь не находиться в местах их скопления — лесных массивах, парках и участках с высокой травой, особенно в период активности паразитов. Для защиты наносите на одежду репелленты — средства, отпугивающие клещей. После посещения потенциально опасных мест тщательно осматривайте себя и ребенка на наличие клещей. Встреча с клещом может произойти неожиданно, поэтому рекомендуем запланировать профилактическую вакцинацию уже сейчас», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Если клещ все же присосался, не стоит пытаться извлечь его самостоятельно, так как можно оставить его головку в коже. Лучше обратитесь за помощью к медицинским специалистам. Они удалят клеща и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что активность клещей зафиксировали в трех российских регионах раньше обычного времени. Первых насекомых заметили в начале марта 2025 года в Крыму, в Ростовской области и в Краснодарском крае.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.