Врачи НИКИ детства рассказали, как лечить детей с муковисцидозом

Муковисцидоз — это редкое генетическое заболевание, возникающее из-за мутации гена CFTR. При этом заболевании слизь, которая вырабатывается в организме — в легких, желудке, кишечнике — становится вязкой, как пластилин. В результате этого нарушается работа внутренних органов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Так как при рождении каждый ребенок проходит неонатальный скрининг, диагноз можно установить уже в первые дни жизни ребёнка. Это позволяет начать лечение до появления симптомов заболевания. Такой подход помогает предотвратить множество осложнений и значительно увеличивает качество жизни пациентов. Для лечения детей с муковисцидозом сегодня применяется таргетная (прицельная) терапия. Ее действие направлено на восстановление функции белка, отвечающего за хлорные каналы клеток организма», — отметила директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Уже 8 лет работает отделение муковисцидоза, открытое на базе НИКИ детства. Все эти годы команда врачей помогает не только детям из Московской области, но и из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Сейчас под динамическим наблюдением докторов отделения находятся 180 детей с муковисцидозом.

«Лечение таргетными препаратами может не только отсрочить развитие болезни, но и значительно улучшить состояние пациентов, вплоть до полного исчезновения симптомов муковисцидоза. Кроме того, в НИКИ детства постоянно проводятся исследования в области лечения муковисцидоза и связанных с ним заболеваний», — подчеркнула заведующая отделением муковисцидоза НИКИ детства, врач-педиатр Ирина Фатхуллина.

В отделении муковисцидоза НИКИ детства ведут прием детей в возрасте от рождения до 18 лет педиатры, эндокриннологи, диетолог и кинезитерапевт. Специалисты отделения используют различные методы диагностики заболевания и его осложнений: проводят потовые пробы, спирометрию, рентгеновскую денситометрию, биоимпедансометрию и рентгенографию, а также контролируют нарушение углеводного обмена.

Важно помнить, что муковисцидоз — это хроническое заболевание, требующее постоянного ухода и лечения. Ранняя диагностика и своевременное начало терапии могут значительно улучшить прогноз и продлить жизнь пациента.

На портале «Детство» размещены обучающие видео для родителей детей с муковисцидозом. В них специалисты дают рекомендации по вакцинации, правилам ингаляции, уходу за ингаляционными приборами и многому другому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.