Врачи НИКИ детства проведут конференцию про муковисцидоз для медиков Оренбурга

Первая в этом году конференция «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только» пройдет в Оренбурге с 19 по 20 марта на базе областной клинической больницы. Своим опытом с представителями врачебного сообщества Оренбургской области поделятся заместитель директора по научной работе, д. м. н., профессор Елена Кондратьева, ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических болезней НИКИ детства, к. м. н. Анна Воронкова, старший научный сотрудник отдела наследственных и метаболических болезней НИКИ детства, к. м. н. Татьяна Киян. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В рамках научной программы конференции мы проведем симпозиумы и круглые столы. Представим оренбургским коллегам интереснейшие доклады, посвященные дифференциальной диагностике муковисцидоза, бронхоэктазов различной этиологии, первичной цилиарной дискинезии, а также терапии этих заболеваний», — рассказала заместитель директора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.

Кроме того, врачи bнститута детства осветят вопросы таргетной, муколитической и кинезитерапии. Зарубежным опытом ведения пациентов с муковисцидозом поделится заведующий отделением детской пульмонологии и центра муковисцидоза медицинского факультета Университета Мармара (Турция) Бюлент Карадаг.

«По традиции в рамках выезда мы проведем Школу для родителей детей с муковисцидозом, бронхоэктазами и первичной цилиарной дискинезией. Ответим на все интересующие вопросы, поделимся важной информацией о диете, нутритивной поддержке, методах кинезитерапии. А также проведем осмотр детей на базе Оренбургской областной клинической больницы № 2», — добавила Елена Кондратьева.

Масштабный Всероссийский проект — конференция «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только…» создан для непрерывного профессионального развития медицинских специалистов в области диагностики и лечения заболеваний, сопровождающихся бронхоэктазами, а также оказания медицинской помощи пациентам с этими диагнозами в регионах. Соорганизаторами конференции выступает Научно-исследовательский клинический институт детства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.