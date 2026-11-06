Врачи НИКИ детства приняли более 25 детей в Ногинской больнице

Мобильная бригада Научно-исследовательского клинического института детства 6 ноября провела прием в детском отделении Ногинской больницы. Более 25 детей получили консультации нефролога, аллерголога и кардиолога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильная бригада НИКИ детства регулярно приезжает в детское отделение Ногинской больницы. Выездные приемы делают узкопрофильную помощь доступнее для семей Богородского округа и позволяют своевременно выявлять проблемы со здоровьем детей.

6 ноября врачи приняли более 25 юных пациентов. Дети получили консультации нефролога, аллерголога и кардиолога.

Во время выездов также работает мобильная лаборатория института. В стандартный перечень исследований входят общие анализы крови и мочи. При подозрении на сахарный диабет дополнительно берут кровь на сахар натощак. Детям также доступна электрокардиография (ЭКГ).

По результатам осмотров и исследований врачи дают родителям подробные рекомендации по дальнейшему наблюдению, дополнительной диагностике или лечению.

Записаться на прием к специалистам НИКИ детства можно заранее. Направление при наличии медицинских показаний выдает участковый педиатр по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.