Врачи НИКИ детства Подмосковья спасли ребенка с острой кишечной непроходимостью

19 мая во всем мире отмечается День борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Это хронические, инвалидизирующие болезни, которые поражают стенки кишечника. Ежегодно более 100 детей с целиакией, язвенным колитом, болезнью Крона, проходят через отделение гастроэнтерологии НИКИ детства. Не так давно врачи отделения помогли ребенку с болезнью Крона, осложненной стенозом тонкой кишки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Институт детства привезли 15-летнего подростка из Сергиева-Посада. У юноши были сильные схваткообразные боли в животе, потеря в весе. Диагноз уже был поставлен ранее — мальчик страдал болезнью Крона, но получал терапию. Предстояло выяснить, что вызвало такое ухудшение состояние ребенка», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Сразу же при поступлении врачи приемно-диагностического отделения Института провели УЗ-исследование органов брюшной полости пациента.

«Во время исследования было выявлено значительное утолщение участка кишечника, который был деформирован и воспален. Отделы выше кишечника были расширены, движение содержимого было маятникообразное, именно это и указало специалистам НИКИ детства на развитие декомпенсированного стеноза кишечника и угрозу острой кишечной непроходимости», — рассказала врач-гастроэнтеролог НИКИ детства, к. м. н. Екатерина Яблокова.

Ребенок тут же был направлен в хирургическое отделение Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, где мальчику была проведена резекция пораженного участка кишечника. После операции подросток снова вернулся в отделение гастроэнтерологии НИКИ детства для наблюдения и реабилитации.

Сегодня юный пациент раз в два месяца приезжает на контроль в Институт детства. На сегодняшний день его жизнь практически ничем не отличается от его сверстников, кроме того, что он получает современную биологическую терапию от болезни Крона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.