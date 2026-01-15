Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как вовлечь детей в активный образ жизни

Врачи НИКИ детства Подмосковья объяснили, как с помощью игры мотивировать детей к физической активности и укрепить их здоровье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи отмечают, что малоподвижный образ жизни и высокая цифровая нагрузка негативно сказываются на физическом и психоэмоциональном развитии детей. Недостаток двигательной активности увеличивает риск ожирения, нарушений осанки и ослабления иммунитета.

Эксперты подчеркивают, что игра — естественный способ обучения и развития для ребенка. В игровой форме дети легче осваивают новые навыки, формируют полезные привычки и получают мотивацию к движению. Важно, чтобы физическая активность воспринималась как радость, а не как обязанность.

Заведующая консультативным отделением КДЦ №2 НИКИ детства Дарья Коледова отметила, что движение укрепляет не только мышцы, но и нервную систему, помогает снять стресс и развить координацию.

Родителям рекомендуется создавать условия для активных игр дома и на улице, использовать игровые технологии — квесты, соревнования, челленджи, а также вовлекать детей в выбор вида активности. Важно, чтобы взрослые сами показывали пример: занимались спортом, гуляли и играли вместе с детьми.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что формирование активного образа жизни начинается с примера родителей. Физическая активность способствует гармоничному развитию ребенка, укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и снижает уровень тревожности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.