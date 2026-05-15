«Кузбассразрезуголь» высадил 150 тысяч деревьев на отвалах

«Кузбассразрезуголь» высадил 150 тысяч деревьев для рекультивации нарушенных земель в Кемеровской области. Работы прошли на отвалах после завершения добычи, сообщает Сiбдепо .

Для восстановления территорий компания использовала сосну сибирскую, караган и лох серебристый. Эти породы хорошо адаптируются к сибирскому климату. Чтобы повысить приживаемость, высаживают саженцы с закрытой корневой системой — так растения легче переносят пересадку и быстрее укореняются.

«Экологическая ответственность и рациональное природопользование являются стратегическими приоритетами природоохранной политики Компании. После вывода участков из производственного цикла они восстанавливаются для возвращения в сельскохозяйственный или лесохозяйственный оборот. Ежегодно „Кузбассразрезуголь“ проводит биологическую рекультивацию и высаживает молодые деревья на площади более 100 га», — отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Денис Фадеев.

Этой весной предприятие также проводит «зеленые акции» в шахтерских городах и поселках региона. До конца мая планируется высадить еще 1,7 тысячи деревьев и кустарников в общественных пространствах.

Для озеленения используют кедр, ель, сосну, липу, клен, рябину, лиственницу, а также сирень, спирею и черемуху. Всего компания применяет более 20 видов растений, формируя устойчивые зеленые насаждения и поддерживая биоразнообразие.

