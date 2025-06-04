Врачи НИКИ детства Подмосковья призвали прививать детям полезные привычки

Неделя сохранения здоровья детей проходит в России со 2 по 8 июня. В ее рамках врачи напоминают родителям о важности профилактики заболеваний и необходимости формирования здоровых привычек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Главное правило сохранения здоровья и укрепления иммунитета — физическая активность. Детям и подросткам необходимо ежедневно активно двигаться не менее 60 минут. Это может быть бег, прыжки или подвижные игры. Движение развивает мышцы, ловкость, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает общее самочувствие ребенка. Поэтому важно чаще гулять с детьми на свежем воздухе и ограничить время, проведенное с гаджетами. Заменить его на время общения со сверстниками и занятия в секциях», — призвала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Необходимо уделять внимание профилактике несчастных случаев. Следует исключить доступ ребенка к лекарствам, розеткам, травмоопасным предметам и открытым окнам. На улице ребенок всегда должен быть под присмотром взрослого.

«С детства должна сформироваться привычка правильно питаться, чтобы ребенок сохранил ее на всю жизнь. Для полноценного развития детский организм должен получать все необходимые полезные вещества и микроэлементы. Это возможно при разнообразном и сбалансированном питании, которое включает в себя мясо, рыбу, молочные продукты, свежие овощи и фрукты. А вот фастфуд, сладости, магазинные соки, газированные напитки должны стоять в стоп-листе у родителей», — добавила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

Не забывайте о регулярных профилактических медосмотрах — они помогают вовремя выявить начало заболеваний или отклонения в развитии. Это позволяет избежать осложнений благодаря своевременно начатому лечению. Не пренебрегайте обязательной вакцинацией согласно национальному календарю — прививки надежно защищают от опасных заболеваний.

При появлении проблем со здоровьем у ребенка сразу обращайтесь к врачу: даже сезонный грипп без адекватного лечения может привести к серьезным осложнениям. Заболевания у малышей развиваются стремительно, и каждая минута может стать решающей. Игнорирование симптомов или самолечение народными средствами могут иметь тяжелые последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.