Врачи НИКИ детства Подмосковья осмотрели почти 4 тыс детей-спортсменов с января

В центре спортивной медицины НИКИ детства каждый юный спортсмен из Московской области может максимально быстро пройти полное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года обследование в центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тыс. спортсменов из Московской области в возрасте от 7 до 16 лет. У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов», — рассказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.

Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты Центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе, карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.