Врачи НИКИ детства Подмосковья осмотрели 5,5 тыс детей-спортсменов с начала года

В центре спортивной медицины НИКИ детства каждый юный спортсмен из Московской области может максимально быстро пройти полное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам. С начала года было обследовано 5,5 тыс. детей-спортсменов из сборных команд региона по 160 видам спорта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем уникальном центре юные спортсмены проходят полное обследование и диагностику и получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. С начала года наши врачи обследовали 5,5 тыс. детей-спортсменов из сборных команд региона по 160 видам спорта», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В центре создан короткий «коридор» для обследования детей 12 специалистами: педиатр, кардиолог, ортопед, спортивный врач и др. Это занимает около 3 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.