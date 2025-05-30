Врачи НИКИ детства перечислили причины развития бронхиальной астмы у детей

30 мая отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. По данным союза педиатров России, 6,2 млн детей в России страдают этим заболеванием. В этот день врачи-аллергологи Научно-исследовательского клинического института детства напомнили об основных причинах заболевания у детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Бронхиальная астма — это хроническое заболевание дыхательных путей, для которого характерны такие симптомы, как сухой кашель, затрудненное дыхание с сопутствующим свистом или хрипом, одышка и приступы удушья. Когда аллергены воздействуют на организм, слизистая оболочка бронхов воспаляется, что приводит к сужению их просвета. У большинства детей заболевание проявляется до пяти лет, а первые признаки бронхоспазма могут появиться уже в течение первого года жизни», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Развитие бронхиальной астмы у детей может быть вызвано различными факторами, включая вирусные и бактериальные инфекции, пыльцу растений, домашнюю и библиотечную пыль, шерсть домашних животных, плесень, табачный дым и наследственную предрасположенность.

«Когда происходит контакт с провоцирующим фактором, слизистая оболочка бронхов у ребенка начинает воспаляться и отекать, при этом образуется избыточное количество густой слизи. Из-за этого просвет бронхов — как крупных, так и мелких — сужается, и они могут стать непроходимыми для воздуха. Такое состояние может развиваться быстро и резко или нарастать постепенно. Во время обострения заболевания сужение бронхов может привести к дыхательной недостаточности, что создает серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка», — предупредила врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова.

Благодаря современной медикаментозной терапии дети с бронхиальной астмой могут вести полноценный образ жизни, заниматься спортом и ничем не отличаться от здоровых сверстников. Только важно соблюдать тактику лечения и придерживаться всех рекомендаций врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.