Врачи НИКИ детства осмотрели свыше 50 детей с муковисцидозом в Уфе

Сотрудники НИКИ детства провели двухдневную выездную консультацию детей, страдающих муковисцидозом и первичной цилиарной дискинезией на базе республиканской детской клинической больницы Уфы. Врачебный десант в составе заместителя директора по научной работе института детства, д. м. н., профессора Елены Кондратьевой, старшего научного сотрудника, к. м. н. Татьяны Киян и заведующей отделением муковисцидоза НИКИ детства, врача-педиатра Ирина Фатхуллиной приехал в столицу Башкортостана уже в третий раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы осмотрели более 50 юных пациентов с муковисцидозом, бронхоэктазами и первичной цилиарной дискинезией. Провели все необходимые диагностические исследования, взяли браш-биопсию, некоторым пациентам мы скорректировали терапию, другим — назначили лечение, подробно ответили на вопросы родителей. Такие выездные консультации — не только помощь маленьким пациентам и их семьям, но и обучение для их лечащих врачей. Мы рассказываем коллегам, как вести пациентов с муковисцидозом на участке, как наблюдать за ними, как проводить терапию», — рассказала Кондратьева.

Также врачи НИКИ детства поделились опытом организации медицинской помощи детям с муковисцидозом в Московской области и рассказали о работе центра муковисцидоза НИКИ детства. Между республиканской детской клинической больницей Уфы и НИКИ детства действует соглашение о взаимном сотрудничестве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.