Врачи НИКИ детства осмотрели и скорректировали лечение детей в Солнечногорске

Выездной прием специалистов НИКИ детства Минздрава Московской области прошел в Солнечногорске. Врачи осмотрели детей, находящихся под наблюдением и нуждающихся в дополнительной диагностике и корректировке лечения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства провели прием на базе мобильного комплекса. Он оснащен клинико-лабораторным оборудованием, которое позволяет получать результаты анализов экспресс-методом. Также врачи выполнили дополнительные обследования на аппарате УЗИ детской поликлиники.

В состав бригады вошли нефролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог и врач ультразвуковой диагностики. Детей направляют на консультацию участковые педиатры, если требуется наблюдение за динамикой заболевания, уточнение диагноза или корректировка терапии. При выявлении новых патологий пациентов направляют в многопрофильный стационар института.

«Узкопрофильные специалисты НИКИ детства приезжают в Солнечногорск ежегодно. Участковый педиатр выдает направления в случаях, когда требуются наблюдение за динамикой заболевания, уточнение диагноза. При возникновении необходимости дополнительного обследования или выявлении новых патологий ребенка направляют в многопрофильный стационар института. Комплексный подход позволяет выявлять проблемы на ранней стадии», — сказала замглавы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Проект работает уже четыре года и направлен на повышение доступности специализированной медицинской помощи для детей Подмосковья.

«Мы были у пульмонолога. Сейчас пыльца летит. У дочери поллиноз, есть проблемы с дыханием. Нам все подробно объяснили и дали рекомендации на разные случаи. Будем ими пользоваться», — сказала мама юной пациентки Оксана Савина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.