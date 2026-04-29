Врачи НИКИ детства осмотрели 76 детей в Дмитрове

Выездная бригада НИКИ детства провела прием 76 юных пациентов в Дмитровской больнице. Четырех детей направили на госпитализацию, еще 18 — на дополнительное обследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства работали на базе консультативно-диагностического центра для детей Дмитровской больницы. Родителям не пришлось везти детей в областное учреждение — прием прошел по месту жительства.

В составе бригады работали пульмонолог, нефролог, аллерголог и гастроэнтеролог. По итогам осмотров четырех пациентов направили на госпитализацию в НИКИ детства для углубленного лечения, 18 детям выдали направления на дообследование. Остальным скорректировали терапию и дали рекомендации по дальнейшему наблюдению.

«Такое взаимодействие с НИКИ детства напрямую повышает качество медицинской помощи детям нашего округа. 76 принятых детей, четыре направления на госпитализацию и 18 — на дообследование подтверждают востребованность этого формата», — пояснила заведующая консультативно-диагностическим центром для детей Дмитровской больницы Ольга Нагурная.

В июне специалисты НИКИ детства вновь приедут в Дмитров. Запись на консультации проводят участковые педиатры и профильные врачи, у которых дети состоят на диспансерном учете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.