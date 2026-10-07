Врачи НИКИ детства объяснили причины близорукости у детей

Офтальмологи НИКИ детства рассказали, какие факторы способствуют развитию близорукости у детей и как снизить риск ее прогрессирования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Нарушения зрения влияют на школьные успехи, социальную адаптацию и качество жизни детей. Среди частых проблем врачи НИКИ детства выделяют амблиопию, косоглазие и аметропию, включая дальнозоркость и астигматизм. При близорукости, или миопии, ребенок хорошо видит вблизи, но плохо различает удаленные объекты. Она развивается из-за удлинения глазного яблока или сильного преломления света роговицей.

К основным причинам миопии врачи относят наследственность, нагрузки при чтении, письме и использовании гаджетов, недостаток прогулок и дневного света. Плохое освещение рабочего места вызывает напряжение глаз, спазм мышц и усталость, ускоряя прогрессирование миопии.

«Дети проводят слишком много времени за экранами. Чтобы сберечь зрение, мы рекомендуем правило 20-20-20: каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд, фокусируясь на объекте на расстоянии не менее 20 футов (шести метрах)», — подчеркнула врач-офтальмолог НИКИ детства Перасковья Дмитриева.

Врач рекомендовала использовать яркую настольную лампу без бликов, держать книгу на расстоянии не менее 30–40 сантиметров, а монитор — на расстоянии вытянутой руки. Экранное время следует ограничить одним-двумя часами в день.

Ежедневным прогулкам стоит уделять один-два часа: по словам врача, уличный свет стимулирует развитие глазных мышц. Важно полноценное питание с витаминами А, С, Е, цинком и омега-3. В рацион следует включать морковь, шпинат, цитрусовые, жирную рыбу, льняное масло и орехи. Также рекомендованы зрительная гимнастика и осмотр офтальмолога не реже раза в год.

Рекомендации доступны на портале «Здоровье. Детство»: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/university/rastim_zdorovoe_pokolenie/blizorukost_u_detei_prichini_profilaktika

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.