Врачи НИКИ детства нашли у ребенка редкую болезнь

На обследование в НИКИ детства поступил 9-летний мальчик, родители которого переживали за его низкий рост и избыточную массу тела. У ребенка был врожденный гипотиреоз — снижение функций щитовидной железы. Но от основного заболевания ребенок получал терапию, поэтому задержку роста с ним не связывали, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К осмотру ребенка подключилась команда эндокринологов. Сразу же наши специалисты обратили внимание на внешние особенности пациента: короткую шею, лунообразное лицо, Х-образные ноги, брахидактилию — аномально короткие пальцы рук. Кроме того, при сжатии кулака были абсолютно сглажены 4 и 5 пястно-фаланговые суставы, не образовывались бугорки косточек», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Предварительно специалисты поставили псевдогипопаратиреоз или болезнь Олбрайта. Это редкое наследственное заболевание, с которым рождается один ребенок на миллион.

«При такой патологии ткани организма невосприимчивы к паратиреоидному гормону. В результате нарушается обмен фосфора и кальция, что приводит к поражению костной системы. Болезнь сопровождается задержкой физического и умственного развития, остеопорозом, образованием кальцинатов в органах, в том числе головном мозге, в тканях и сосудах, а также переломами и деформацией костей. Мы провели ребенку все необходимые исследования, результаты которых подтвердили предполагаемый диагноз», — рассказала врач-эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева

Со слов специалиста, у ребенка не будет тяжелых осложнений, поскольку диагноз был поставлен вовремя. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Ему назначена терапия препаратами кальция, прием активных форм витамина D и диета с ограничением употребления фосфора. После врачи ждут его для наблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.