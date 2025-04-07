Врачи НИКИ детства напомнили о простых правилах укрепления здоровья ребенка

С 7 по 13 апреля в России проходит yеделя продвижения здорового образа жизни. Врачи НИКИ детства напоминают, что здоровье ребенка зависит от профилактики заболеваний и формирования полезных привычек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Есть простые, но эффективные правила укрепления здоровья ребенка. Важно ограничить потребление сладостей, фастфуда и других вредных продуктов. Регулярно есть овощи, фрукты, молочные продукты, нежирное мясо и рыбу. Пить достаточное количество воды в течение дня (30-35 мл на кг массы). Чаи, соки и другие напитки — не считаются», — перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Старайтесь, чтобы ребенок засыпал и просыпался в одно и то же время. Через определенное время выработается правильный режим, организм привыкнет просыпаться в одно время, даже несмотря на время года. Ребенок не будет чувствовать усталости и постоянного чувства, что хочется спать.

«Регулярные физические упражнения способствуют укреплению мышц, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышению общего тонуса организма. Детям рекомендуется заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, играть в активные игры. Важно выбрать вид физической активности, который будет интересен ребенку и соответствовать его возрасту», — добавила Нисо Одинаева.

Важно вовремя проводить вакцинацию и посещать медосмотры, следить за психоэмоциональным состоянием ребенка, ведь стресс также влияет на его здоровье. Поддержка позитивного настроя, создание комфортной атмосферы в семье и школе способствуют укреплению здоровья. Следуя этим простым правилам, родители могут значительно укрепить здоровье своих детей и создать условия для их гармоничного развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.