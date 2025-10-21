Врачи НИКИ детства напомнили о профилактике йододефицитных заболеваний

21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний — важная дата, напоминающая о значении одного из ключевых микроэлементов для здоровья детей и взрослых. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ, рост, развитие нервной системы и когнитивные функции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дефицит йода может привести к серьезным последствиям: снижению IQ, задержке психомоторного развития, ухудшению памяти и внимания у школьников, а также к увеличению щитовидной железы (зобу) и нарушению ее функции. К счастью не видим таких тяжелых симптомов практически, благодаря мерам профилактики дефицита йода.

«Йод — это не просто микроэлемент, а фундамент интеллектуального и физического потенциала ребенка. Профилактика дефицита йода должна начинаться еще до рождения», — подчеркивает Нисо Джумаевна Одинаева, директор НИКИ Детства.

«В условиях умеренного йодного дефицита, характерного для нашего региона, регулярное употребление йодированной соли — это простая, безопасная и эффективная мера, которая может предотвратить целый ряд эндокринных нарушений у детей», — сказал заведующая отделением детской эндокринологии НИКИ детства Мария Александровна Симакова.

Основной и наиболее доступный способ профилактики — использование йодированной соли в быту. Важно помнить: йод улетучивается при нагревании, поэтому соль лучше добавлять в уже готовые блюда. Также полезны морепродукты, рыба, молочные продукты и яйца. Однако в регионах с выраженным йодным дефицитом одного питания может быть недостаточно. В таких случаях врач может рекомендовать прием йодсодержащих препаратов в профилактических дозах — строго по индивидуальным показаниям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.